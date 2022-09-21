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"بحث جدة" يعثر على الفتاة المفقودة.. ومصادر "سبق" تؤكد: بصحة جيدة

‫ بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس

كشفت مصادر موثوقة لـ"سبق" أن رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة عثروا مساء اليوم على فتاة، تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس، وأنه تم العثور على الفتاة بأحد أحياء المحافظة وهي بصحة جيدة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا باسم الزميل سعود الدعجاني على لسان والدها، قال فيه إن الفتاة المختفية "نورة" اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة القريبة من المنزل بحي السنابل بجنوب المحافظة في ظروف غامضة، ولم تعد.

وأضاف: لا نعرف أي معلومة، أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية، وأبلغنا الشرطة بذلك.

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"بحث جدة" يعثر على الفتاة المفقودة.. ومصادر "سبق" تؤكد: بصحة جيدة
سبق

كشفت مصادر موثوقة لـ"سبق" أن رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة عثروا مساء اليوم على فتاة، تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس، وأنه تم العثور على الفتاة بأحد أحياء المحافظة وهي بصحة جيدة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا باسم الزميل سعود الدعجاني على لسان والدها، قال فيه إن الفتاة المختفية "نورة" اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة القريبة من المنزل بحي السنابل بجنوب المحافظة في ظروف غامضة، ولم تعد.

وأضاف: لا نعرف أي معلومة، أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية، وأبلغنا الشرطة بذلك.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
09:36 PM

"بحث جدة" يعثر على الفتاة المفقودة.. ومصادر "سبق" تؤكد: بصحة جيدة

‫ بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
15
20,345

كشفت مصادر موثوقة لـ"سبق" أن رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة عثروا مساء اليوم على فتاة، تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس، وأنه تم العثور على الفتاة بأحد أحياء المحافظة وهي بصحة جيدة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا باسم الزميل سعود الدعجاني على لسان والدها، قال فيه إن الفتاة المختفية "نورة" اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة القريبة من المنزل بحي السنابل بجنوب المحافظة في ظروف غامضة، ولم تعد.

وأضاف: لا نعرف أي معلومة، أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية، وأبلغنا الشرطة بذلك.

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