قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التعازي لوكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي في وفاة ابنه عبدالرحمن.
"أمير مكة" ونائبه يعزيان وكيل محافظة الطائف في وفاة ابنه
قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التعازي لوكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي في وفاة ابنه عبدالرحمن.
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"أمير مكة" ونائبه يعزيان وكيل محافظة الطائف في وفاة ابنهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-23
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:08 PM
"أمير مكة" ونائبه يعزيان وكيل محافظة الطائف في وفاة ابنه
قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التعازي لوكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي في وفاة ابنه عبدالرحمن.
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