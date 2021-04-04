"هيئة الأمن السيبراني" تُعلن بدء التسجيل للمنتدى الدولي

بمشاركة ما يزيد عن 20 متحدثاً دولياً رفيع المستوى

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن بدء التسجيل لحضور الحوار الافتراضي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ وسيكون الحوار تحت شعار "واقع الفضاء السيبراني اليوم وغداً"، الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل 25 شعبان 1442هـ الموافق 7 أبريل 2021م، بمشاركة ما يزيد عن 20 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، ويمكن الاطلاع على جدول أعمال الحوار الافتراضي وكذلك التسجيل على الموقع الإلكتروني للمنتدى الدولي للأمن السيبراني (globalcybersecurityforum.com).

وسيشهد الحوار الافتراضي عدداً من المقابلات الحصرية ومناقشة عدد من المحاور الرئيسة المتعلقة بأبرز التحديات، والمخاطر الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وتأثيرها على القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والطاقة والمالية، وكيفية إدارة التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية، وتطوير الصمود السيبراني على المستوى الدولي، وأوجه التعاون الدولي المشتركة لتعزيز الفضاء السيبراني وحمايته.

وللتسجيل يمكن زيارة الرابط التالي:

https://registration.globalcybersecurityforum.live/request-invitation