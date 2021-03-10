رياضة المشي تلاقي رواجًا كبيرًا في "حجز الشرائع"

استغلالًا للمساحات الشاسعة ووسط وجود أمني وخدماتي

يكاد حجز المركبات بالشرائع لا يخلو من مرتاديه صباح مساء مستغلين مساحاته الشاسعة لممارسة رياضة المشي والجري بنوعيه بعد أن ساهمت، وإلى حد كبير، دوريات الأمن وأمانة العاصمة المقدسة والمرور بضبطه وإزالة التشوهات البصرية التي كان يعجّ بها الموقع.

"سبق" وثّقت جانبًا من استفادة أهالي شرق مكة المكرمة من الحجز بجميع الأعمار والجنسين من كبار سن وشباب وأطفال، وهم يمارسون رياضة المشي والجري، وسط وجود أمني ممثل في دوريات الأمن تجوب الحجز ذهابًا وإيابًا.

وكان "تعليم مكة" وجّه دعوة إلى أهالي مكة لممارسة رياضة المشي تزامنًا مع فعالية اليوم العالمي للمشي، الذي تنتهي فعالياته في 29 من شهر رجب الحالي.