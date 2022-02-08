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"المعجب" يستقبل النائب العام الجيبوتي ويوقعان مذكرة تعاون في مكافحة الجريمة

تتضمن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في جدة اليوم, النائب العام لجمهورية جيبوتي جامع سليمان علي.

وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع النائب العام الجيبوتي على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.

وتم توقيع مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة الأصلية، والإرهاب وتمويله، وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالأشخاص.

يُذكر أن النائب العام الجيبوتي قد وصل مطار الملك عبدالعزيز بجدة في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله النائب العام الشيخ سعود المعجب.

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعجب" يستقبل النائب العام الجيبوتي ويوقعان مذكرة تعاون في مكافحة الجريمة
سبق

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في جدة اليوم, النائب العام لجمهورية جيبوتي جامع سليمان علي.

وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع النائب العام الجيبوتي على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.

وتم توقيع مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة الأصلية، والإرهاب وتمويله، وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالأشخاص.

يُذكر أن النائب العام الجيبوتي قد وصل مطار الملك عبدالعزيز بجدة في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله النائب العام الشيخ سعود المعجب.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
03:49 PM

"المعجب" يستقبل النائب العام الجيبوتي ويوقعان مذكرة تعاون في مكافحة الجريمة

تتضمن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في جدة اليوم, النائب العام لجمهورية جيبوتي جامع سليمان علي.

وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع النائب العام الجيبوتي على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.

وتم توقيع مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة الأصلية، والإرهاب وتمويله، وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالأشخاص.

يُذكر أن النائب العام الجيبوتي قد وصل مطار الملك عبدالعزيز بجدة في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله النائب العام الشيخ سعود المعجب.

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