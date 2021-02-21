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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": ‏‫اللقاحات الآن متوفرة في كل مناطق المملكة

طالب كل من أخذ اللقاح بالاستمرار في تطبيق الإجراءات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة، وأن الاستيعابية أصبحت أكبر، لافتاً إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، ويجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأشار إلى أننا لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، مشدداً على أن أخذ اللقاح واستمرارنا في تطبيق الإجراءات، هما أمران في غاية الأهمية لتخطي هذه الجائحة.

وأبان أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار بتطبيق الإجراءات؛ لأن مناعتهم الفردية ستأخذ وقتاً حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأضاف د/ العبدالعالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا "كوفيد–19" وصل عددهم إلى 541411 شخصاً.

منوهاً بأنه تم تسجيل 315 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375006) حالة، من بينها (2451) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366094) حالة بإضافة (349) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6461) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7383372 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـعدد 1988318 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27811408 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13332326 فحصاً مخبرياً دقيقاً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": ‏‫اللقاحات الآن متوفرة في كل مناطق المملكة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة، وأن الاستيعابية أصبحت أكبر، لافتاً إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، ويجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأشار إلى أننا لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، مشدداً على أن أخذ اللقاح واستمرارنا في تطبيق الإجراءات، هما أمران في غاية الأهمية لتخطي هذه الجائحة.

وأبان أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار بتطبيق الإجراءات؛ لأن مناعتهم الفردية ستأخذ وقتاً حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأضاف د/ العبدالعالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا "كوفيد–19" وصل عددهم إلى 541411 شخصاً.

منوهاً بأنه تم تسجيل 315 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375006) حالة، من بينها (2451) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366094) حالة بإضافة (349) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6461) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7383372 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـعدد 1988318 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27811408 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13332326 فحصاً مخبرياً دقيقاً.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:51 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:56 PM

متحدث "الصحة": ‏‫اللقاحات الآن متوفرة في كل مناطق المملكة

طالب كل من أخذ اللقاح بالاستمرار في تطبيق الإجراءات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة، وأن الاستيعابية أصبحت أكبر، لافتاً إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، ويجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأشار إلى أننا لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، مشدداً على أن أخذ اللقاح واستمرارنا في تطبيق الإجراءات، هما أمران في غاية الأهمية لتخطي هذه الجائحة.

وأبان أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار بتطبيق الإجراءات؛ لأن مناعتهم الفردية ستأخذ وقتاً حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأضاف د/ العبدالعالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا "كوفيد–19" وصل عددهم إلى 541411 شخصاً.

منوهاً بأنه تم تسجيل 315 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375006) حالة، من بينها (2451) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366094) حالة بإضافة (349) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6461) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7383372 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـعدد 1988318 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27811408 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13332326 فحصاً مخبرياً دقيقاً.

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