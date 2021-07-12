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505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (505) آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس؛ في تصريح له، اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال شهر (أكتوبر2021م) بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية (125) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (250) ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن.

وأفاد الفارس، بأنه تمّت دعوة (22) شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها (15) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الرابعة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.7) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وبلغ إجمالي ما تمّ تسلُّمه من القمح المحلي حتى تاريخه (378) ألف طن، وهو ما يعزّز كميات الخزن الإستراتيجي من القمح.

وأشار محافظ "الحبوب" إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat

الرئيسية/ المملكة / محليات

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505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام
سبق

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (505) آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس؛ في تصريح له، اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال شهر (أكتوبر2021م) بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية (125) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (250) ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن.

وأفاد الفارس، بأنه تمّت دعوة (22) شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها (15) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الرابعة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.7) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وبلغ إجمالي ما تمّ تسلُّمه من القمح المحلي حتى تاريخه (378) ألف طن، وهو ما يعزّز كميات الخزن الإستراتيجي من القمح.

وأشار محافظ "الحبوب" إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:26 AM

505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (505) آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس؛ في تصريح له، اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال شهر (أكتوبر2021م) بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية (125) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (250) ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن.

وأفاد الفارس، بأنه تمّت دعوة (22) شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها (15) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الرابعة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.7) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وبلغ إجمالي ما تمّ تسلُّمه من القمح المحلي حتى تاريخه (378) ألف طن، وهو ما يعزّز كميات الخزن الإستراتيجي من القمح.

وأشار محافظ "الحبوب" إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat

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