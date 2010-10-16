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"الشمري" لـ"سبق": الرياض ستكون عاصمة المدن الذكية عالميًّا

أكد أنها أحد أبرز أهداف رؤية الوطن 2030

انتهت بالأمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية المقام في شهر أكتوبر 2021 في العاصمة السعودية الرياض.

واحتوى المؤتمر على العديد من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر التي تستعرض آخر ما توصلت إليه المدن الذكية على المستوى الدولي بشكل عام والمستوى المحلي بشكل خاص.

وشارك بالمؤتمر العديد من المتحدثين من دول العالم بشكل هجين حضوريًّا وتفاعليًّا، وشهد أيضًا مشاركة العديد من المتحدثين من القطاع المحلي أبرزهم القطاعات الحكومية، وشركة البحر الأحمر ممثلة في مشروع "نيوم".

وعن مستقبل المدن الذكية أوضح رئيس المؤتمر الدولي المهندس فواز بن فرحان الشمري لـ"سبق"، أن قيادة العالم في المرحلة القادمة فيما يخص مجال حقل المدن الذكية ستكون للمملكة العربية السعودية ومقرها العاصمة الرياض.

وقال: "المدن الذكية تستهدف جودة الحياة وتحسين الاستدامة، وهي أحد أبرز أهداف رؤية الوطن 2030 التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشمري" لـ"سبق": الرياض ستكون عاصمة المدن الذكية عالميًّا
سبق

انتهت بالأمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية المقام في شهر أكتوبر 2021 في العاصمة السعودية الرياض.

واحتوى المؤتمر على العديد من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر التي تستعرض آخر ما توصلت إليه المدن الذكية على المستوى الدولي بشكل عام والمستوى المحلي بشكل خاص.

وشارك بالمؤتمر العديد من المتحدثين من دول العالم بشكل هجين حضوريًّا وتفاعليًّا، وشهد أيضًا مشاركة العديد من المتحدثين من القطاع المحلي أبرزهم القطاعات الحكومية، وشركة البحر الأحمر ممثلة في مشروع "نيوم".

وعن مستقبل المدن الذكية أوضح رئيس المؤتمر الدولي المهندس فواز بن فرحان الشمري لـ"سبق"، أن قيادة العالم في المرحلة القادمة فيما يخص مجال حقل المدن الذكية ستكون للمملكة العربية السعودية ومقرها العاصمة الرياض.

وقال: "المدن الذكية تستهدف جودة الحياة وتحسين الاستدامة، وهي أحد أبرز أهداف رؤية الوطن 2030 التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
07:09 PM

"الشمري" لـ"سبق": الرياض ستكون عاصمة المدن الذكية عالميًّا

أكد أنها أحد أبرز أهداف رؤية الوطن 2030

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عويد التومي - الرياض
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انتهت بالأمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية المقام في شهر أكتوبر 2021 في العاصمة السعودية الرياض.

واحتوى المؤتمر على العديد من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر التي تستعرض آخر ما توصلت إليه المدن الذكية على المستوى الدولي بشكل عام والمستوى المحلي بشكل خاص.

وشارك بالمؤتمر العديد من المتحدثين من دول العالم بشكل هجين حضوريًّا وتفاعليًّا، وشهد أيضًا مشاركة العديد من المتحدثين من القطاع المحلي أبرزهم القطاعات الحكومية، وشركة البحر الأحمر ممثلة في مشروع "نيوم".

وعن مستقبل المدن الذكية أوضح رئيس المؤتمر الدولي المهندس فواز بن فرحان الشمري لـ"سبق"، أن قيادة العالم في المرحلة القادمة فيما يخص مجال حقل المدن الذكية ستكون للمملكة العربية السعودية ومقرها العاصمة الرياض.

وقال: "المدن الذكية تستهدف جودة الحياة وتحسين الاستدامة، وهي أحد أبرز أهداف رؤية الوطن 2030 التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

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