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"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

"الصحة" تكشف نسب الحالات الجديدة: 86% من البالغين و37% إناث و10% أطفال و4% كبار السن

(61903)  حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها (2230) حرجة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (2994) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (229480) حالة، من بينها (61903) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2230) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2370) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (165396) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (2994) حالة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 4%، و10% أطفال، و86% بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات (2181) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (46842) فحصًا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق "توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً".

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

احصائيات إصابات كورونا اليوم السبت.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تكشف نسب الحالات الجديدة: 86% من البالغين و37% إناث و10% أطفال و4% كبار السن
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (2994) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (229480) حالة، من بينها (61903) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2230) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2370) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (165396) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (2994) حالة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 4%، و10% أطفال، و86% بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات (2181) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (46842) فحصًا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق "توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً".

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
04:56 PM

"الصحة" تكشف نسب الحالات الجديدة: 86% من البالغين و37% إناث و10% أطفال و4% كبار السن

(61903)  حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها (2230) حرجة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
8,649

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (2994) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (229480) حالة، من بينها (61903) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2230) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2370) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (165396) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (2994) حالة منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 4%، و10% أطفال، و86% بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات (2181) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (46842) فحصًا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق "توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً".

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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