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"وقت اللياقة" توقع اتفاقية مع شركة نادي الشارقة لمدة 15 عامًا

‪ تتضمن إنشاء مركز رياضي بمساحة 6 آلاف متر مربع في الإمارات

أعلنت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، عن اتفاقية شراكة (نوعية) مع شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار لمدة 15 عامًا، بإنشاء صالة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المراكز الرياضية في خدمة للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة، وذلك على مساحة ستة آلاف متر مربع في مقر النادي بمنطقة الخزانة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الشارقة الإماراتي في مقره بقاعة المؤتمرات، وحضر مراسم التوقيع إبراهيم الجروان رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، وعلي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة وقت اللياقة، إلى جانب سعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس المركز الإعلامي للنادي ومحمد إسحاق المازمي عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار وطارق آل صالح عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري، أن الشركة حرصت على توثيق علاقتها مع نادي الشارقة الرياضي بوصفه أحد قلاع الرياضة في الدولة والحاصل على لقب الدوري أخيرًا وأن البيئة الاستثمارية في النادي بشكل خاص وفي إمارة الشارقة بشكل عام تعزز من نجاح المشروع الاستثماري الجديد في إنشاء الصالة الرياضية على أرقى المستويات وأفضلها تقنية.

وأضاف الصقري: نتطلع إلى أن نواصل الاستثمار مع نادي الشارقة الرياضي وأن نحقق رؤية الشراكة في نشر الرياضة وأن تكون أسلوب حياة صحية للمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع من شأنه أن يعزز العمل المشترك مع النادي لإنجاز الصالة الرياضية والتي ستقدم خدماتها للرجال والنساء بشكل ذوي خصوصية لتكون الصالة الأبرز في مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة على مستوى دولة الإمارات.

وكشف إبراهيم الجروان بدوره أن توقيع الاتفاقية جاء بعد محادثات لمدة سنتين أثمرت عن هذه الشراكة التي تتواصل على مدى خمسة عشر عامًا لإنشاء وتشغيل الصالة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تقديم خدمتها للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة، لتكون إضافة حقيقية ونوعية في الاستثمار الرياضي.

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"وقت اللياقة" توقع اتفاقية مع شركة نادي الشارقة لمدة 15 عامًا
سبق

أعلنت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، عن اتفاقية شراكة (نوعية) مع شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار لمدة 15 عامًا، بإنشاء صالة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المراكز الرياضية في خدمة للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة، وذلك على مساحة ستة آلاف متر مربع في مقر النادي بمنطقة الخزانة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الشارقة الإماراتي في مقره بقاعة المؤتمرات، وحضر مراسم التوقيع إبراهيم الجروان رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، وعلي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة وقت اللياقة، إلى جانب سعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس المركز الإعلامي للنادي ومحمد إسحاق المازمي عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار وطارق آل صالح عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري، أن الشركة حرصت على توثيق علاقتها مع نادي الشارقة الرياضي بوصفه أحد قلاع الرياضة في الدولة والحاصل على لقب الدوري أخيرًا وأن البيئة الاستثمارية في النادي بشكل خاص وفي إمارة الشارقة بشكل عام تعزز من نجاح المشروع الاستثماري الجديد في إنشاء الصالة الرياضية على أرقى المستويات وأفضلها تقنية.

وأضاف الصقري: نتطلع إلى أن نواصل الاستثمار مع نادي الشارقة الرياضي وأن نحقق رؤية الشراكة في نشر الرياضة وأن تكون أسلوب حياة صحية للمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع من شأنه أن يعزز العمل المشترك مع النادي لإنجاز الصالة الرياضية والتي ستقدم خدماتها للرجال والنساء بشكل ذوي خصوصية لتكون الصالة الأبرز في مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة على مستوى دولة الإمارات.

وكشف إبراهيم الجروان بدوره أن توقيع الاتفاقية جاء بعد محادثات لمدة سنتين أثمرت عن هذه الشراكة التي تتواصل على مدى خمسة عشر عامًا لإنشاء وتشغيل الصالة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تقديم خدمتها للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة، لتكون إضافة حقيقية ونوعية في الاستثمار الرياضي.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:59 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
11:58 PM

"وقت اللياقة" توقع اتفاقية مع شركة نادي الشارقة لمدة 15 عامًا

‪ تتضمن إنشاء مركز رياضي بمساحة 6 آلاف متر مربع في الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، عن اتفاقية شراكة (نوعية) مع شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار لمدة 15 عامًا، بإنشاء صالة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المراكز الرياضية في خدمة للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة، وذلك على مساحة ستة آلاف متر مربع في مقر النادي بمنطقة الخزانة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الشارقة الإماراتي في مقره بقاعة المؤتمرات، وحضر مراسم التوقيع إبراهيم الجروان رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، وعلي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة وقت اللياقة، إلى جانب سعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس المركز الإعلامي للنادي ومحمد إسحاق المازمي عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار وطارق آل صالح عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري، أن الشركة حرصت على توثيق علاقتها مع نادي الشارقة الرياضي بوصفه أحد قلاع الرياضة في الدولة والحاصل على لقب الدوري أخيرًا وأن البيئة الاستثمارية في النادي بشكل خاص وفي إمارة الشارقة بشكل عام تعزز من نجاح المشروع الاستثماري الجديد في إنشاء الصالة الرياضية على أرقى المستويات وأفضلها تقنية.

وأضاف الصقري: نتطلع إلى أن نواصل الاستثمار مع نادي الشارقة الرياضي وأن نحقق رؤية الشراكة في نشر الرياضة وأن تكون أسلوب حياة صحية للمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع من شأنه أن يعزز العمل المشترك مع النادي لإنجاز الصالة الرياضية والتي ستقدم خدماتها للرجال والنساء بشكل ذوي خصوصية لتكون الصالة الأبرز في مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة على مستوى دولة الإمارات.

وكشف إبراهيم الجروان بدوره أن توقيع الاتفاقية جاء بعد محادثات لمدة سنتين أثمرت عن هذه الشراكة التي تتواصل على مدى خمسة عشر عامًا لإنشاء وتشغيل الصالة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تقديم خدمتها للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة، لتكون إضافة حقيقية ونوعية في الاستثمار الرياضي.

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