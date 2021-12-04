أمير منطقة الرياض بالنيابة يتوج "سعود بن سلمان" بـ"كأس الوفاء"

"إسطبل الدعية" يخطف كأس الخيل العربية الأصيلة.. و"كأس الكشافة" للأمير فيصل بن خالد

توج الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء)، عقب فوز الجواد هولان بالمركز الأول للشوط التاسع في حفل سباق الفروسية رقم 51 الذي أقيم اليوم السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

كما تسلم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس جمعية الكشافة العربية السعودية من الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة، عقب فوز الجواد "مرتجح" بالمركز الأول للشوط السابع.

وتوج الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل مروان العليان، إسطبل الدعية بكأس نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة عقب فوز الجواد جود ديس فيلاتونس بالمركز الأول للشوط الثامن.

وأقيمت اليوم ستة أشواط بخلاف أشواط الكؤوس الثلاثة، وواصلت خيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز تألقها، حيث خطف الجواد "وجه الرياض" المركز الأول في الشوط السادس، كما حقق الجواد "علم بلادي" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول في الشوط الأول.

وحققت الفرسة "جوهرة العليا" لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي المركزالأول للشوط الثاني، وجاء الجواد "سوفت شور" لعبدالإله عبدالعزيز الموسى في المركز الأول للشوط الثالث، وخطفت الفرسة "مكاسيب" لأبناء محمد الطريف المركز الأول للشوط الرابع، وفي الشوط الخامس حلت الفرسة "غساقه" لأبناء هيف بن محمد بن عبود القحطاني في المركز الأول.