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بمشاركة الطريس والصلوي.. "سرديان" يقود قمة جدة بين الأهلي والاتحاد

استعانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بطواقم تحكيم أجنبية لمباريات اليوم الأول من الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تحمل شعار (احفظ شعارك)، مساء اليوم الأحد، باستثناء مواجهة ضمك والفيصلي.

وقررت اللجنة إسناد تحكيم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى الصربي سرديان يوفانوفيتش، ويساعده ميلان ميالوفيتش، وأوروس ستويكوفيتش، ومعهم السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا.

فيما سيكون حكم فيديو البلغاري جورجي كاناكوفو ويعاونه السعودي خالد صلوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة الطريس والصلوي.. "سرديان" يقود قمة جدة بين الأهلي والاتحاد
سبق

استعانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بطواقم تحكيم أجنبية لمباريات اليوم الأول من الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تحمل شعار (احفظ شعارك)، مساء اليوم الأحد، باستثناء مواجهة ضمك والفيصلي.

وقررت اللجنة إسناد تحكيم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى الصربي سرديان يوفانوفيتش، ويساعده ميلان ميالوفيتش، وأوروس ستويكوفيتش، ومعهم السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا.

فيما سيكون حكم فيديو البلغاري جورجي كاناكوفو ويعاونه السعودي خالد صلوي.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
04:57 PM

بمشاركة الطريس والصلوي.. "سرديان" يقود قمة جدة بين الأهلي والاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بطواقم تحكيم أجنبية لمباريات اليوم الأول من الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تحمل شعار (احفظ شعارك)، مساء اليوم الأحد، باستثناء مواجهة ضمك والفيصلي.

وقررت اللجنة إسناد تحكيم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى الصربي سرديان يوفانوفيتش، ويساعده ميلان ميالوفيتش، وأوروس ستويكوفيتش، ومعهم السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا.

فيما سيكون حكم فيديو البلغاري جورجي كاناكوفو ويعاونه السعودي خالد صلوي.

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