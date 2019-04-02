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مكة.. إنهاء معاناة مريضة من كتلة ورمية ضخمة بالرأس والحبل الشوكي

كانت تعاني من فقدان الحركة في الأطراف الأربعة وبشكل متسارع

نجح -بفضل من الله- فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ حياة مريضة واستئصال ورم من جذع الدماغ متمركز داخل النخاع المستطيل، وممتد إلى مركز الحبل الشوكي بمستوى الفقرة العنقية الخامسة.

وقرر الفريق الطبي، بعد عمل تخطيط للعملية بشكل دقيق، إجراء العملية على مرحلتين منفصلتين؛ وذلك لوجود الورم في مكان حساس وبحجم ضخم وصل إلى 13سم الذي يُعد نادرًا جدًّا على مستوى العالم من حيث الحجم وموقعه الحساس، وتم إجراء المرحلة الأولى باستئصال جزء من الورم وتأجيل استئصال ما تبقى من الورم بمستوى الفقرات العنقية إلى وقت آخر؛ وذلك لعدم استقرار حالة المريضة.

وبعد بضعة أشهر قام الفريق الطبي بعمل المرحلة الثانية، بعد أن عانت المريضة من فقدان الحركة في الأطراف الأربعة وبشكل متسارع؛ مما اقتضى التدخل وإجراء العملية الجراحية للجزء المتبقي بمنطقة الحبل الشوكي؛ حيث أجريت العملية، وتم الاستئصال لما تبقى من الورم.. وبعد عمل الأشعة المغناطيسية اتضح -ولله الحمد- أن نسبة استئصال الورم كانت بشكل شبه كامل (GTR)، وبفضل من الله وفي أقل من أسبوعين وتحت إشراف قسم العلاج الطبيعي خرجت المريضة إلى منزلها تسير على قدميها مع وجود تحسّن سريع وملحوظ في الضعف السابق للعملية.

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مكة.. إنهاء معاناة مريضة من كتلة ورمية ضخمة بالرأس والحبل الشوكي
سبق

نجح -بفضل من الله- فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ حياة مريضة واستئصال ورم من جذع الدماغ متمركز داخل النخاع المستطيل، وممتد إلى مركز الحبل الشوكي بمستوى الفقرة العنقية الخامسة.

وقرر الفريق الطبي، بعد عمل تخطيط للعملية بشكل دقيق، إجراء العملية على مرحلتين منفصلتين؛ وذلك لوجود الورم في مكان حساس وبحجم ضخم وصل إلى 13سم الذي يُعد نادرًا جدًّا على مستوى العالم من حيث الحجم وموقعه الحساس، وتم إجراء المرحلة الأولى باستئصال جزء من الورم وتأجيل استئصال ما تبقى من الورم بمستوى الفقرات العنقية إلى وقت آخر؛ وذلك لعدم استقرار حالة المريضة.

وبعد بضعة أشهر قام الفريق الطبي بعمل المرحلة الثانية، بعد أن عانت المريضة من فقدان الحركة في الأطراف الأربعة وبشكل متسارع؛ مما اقتضى التدخل وإجراء العملية الجراحية للجزء المتبقي بمنطقة الحبل الشوكي؛ حيث أجريت العملية، وتم الاستئصال لما تبقى من الورم.. وبعد عمل الأشعة المغناطيسية اتضح -ولله الحمد- أن نسبة استئصال الورم كانت بشكل شبه كامل (GTR)، وبفضل من الله وفي أقل من أسبوعين وتحت إشراف قسم العلاج الطبيعي خرجت المريضة إلى منزلها تسير على قدميها مع وجود تحسّن سريع وملحوظ في الضعف السابق للعملية.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:00 AM

مكة.. إنهاء معاناة مريضة من كتلة ورمية ضخمة بالرأس والحبل الشوكي

كانت تعاني من فقدان الحركة في الأطراف الأربعة وبشكل متسارع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نجح -بفضل من الله- فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ حياة مريضة واستئصال ورم من جذع الدماغ متمركز داخل النخاع المستطيل، وممتد إلى مركز الحبل الشوكي بمستوى الفقرة العنقية الخامسة.

وقرر الفريق الطبي، بعد عمل تخطيط للعملية بشكل دقيق، إجراء العملية على مرحلتين منفصلتين؛ وذلك لوجود الورم في مكان حساس وبحجم ضخم وصل إلى 13سم الذي يُعد نادرًا جدًّا على مستوى العالم من حيث الحجم وموقعه الحساس، وتم إجراء المرحلة الأولى باستئصال جزء من الورم وتأجيل استئصال ما تبقى من الورم بمستوى الفقرات العنقية إلى وقت آخر؛ وذلك لعدم استقرار حالة المريضة.

وبعد بضعة أشهر قام الفريق الطبي بعمل المرحلة الثانية، بعد أن عانت المريضة من فقدان الحركة في الأطراف الأربعة وبشكل متسارع؛ مما اقتضى التدخل وإجراء العملية الجراحية للجزء المتبقي بمنطقة الحبل الشوكي؛ حيث أجريت العملية، وتم الاستئصال لما تبقى من الورم.. وبعد عمل الأشعة المغناطيسية اتضح -ولله الحمد- أن نسبة استئصال الورم كانت بشكل شبه كامل (GTR)، وبفضل من الله وفي أقل من أسبوعين وتحت إشراف قسم العلاج الطبيعي خرجت المريضة إلى منزلها تسير على قدميها مع وجود تحسّن سريع وملحوظ في الضعف السابق للعملية.

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