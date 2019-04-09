كما توقعت "سبق".. سفارة المملكة بأوغندا تؤكد العثور على جثمان "السبيعي"

أشارت في بيان لها إلى أنها ستعمل على نقل الجثمان إلى المملكة

أكدت السفارة في أوغندا العثور على جثة المواطن مذكر السبيعي رحمه الله، والذي سقط في بحيرة فكتوريا قبل أيام.

وأكدت السفارة أنها تعمل على نقل الجثمان للسعودية وذلك بعد نشر "سبق" اليوم العثور على جثمانه، وتوقعاتها بأن السفارة ستصدر بياناً.

وقالت السفارة في بيان لها: "إلحاقًا لما سبق أن نشرته السفارة بشأن فقدان المواطن مذكر ناصر السبيعي، إثر سقوطه في أحد شلالات مدينة جنجا، تود السفارة أن توضح أنه في صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4/ 8/ 1440هـ، وبعد نجاح فرق الإنقاذ من السلطات الأوغندية، تم العثور على جثة الشهيد".

وتابع البيان: "يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور عبدالله القحطاني، نيابة عن جميع أعضاء السفارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وإلى كل الشعب السعودي".

واختتم بقوله: "كما تعرب السفارة عن شكرها لكل من اتصال وسأل، وتخص أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لجهوده واتصالاته، كما أن العمل جارٍ لنقل الجثمان للسعودية".