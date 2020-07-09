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43.26 دولاراً للبرميل.. انخفاض بسعر "برنت"

خام غرب تكساس تراجع للعقود الآجلة 0.27%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.05 بنساً، ما يعادل 0.12 % عند 43.26 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.27% أو ما يعادل 0.11 سنت، عند 43.26 دولاراً أمريكيا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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43.26 دولاراً للبرميل.. انخفاض بسعر "برنت"
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.05 بنساً، ما يعادل 0.12 % عند 43.26 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.27% أو ما يعادل 0.11 سنت، عند 43.26 دولاراً أمريكيا للبرميل.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
01:16 PM

43.26 دولاراً للبرميل.. انخفاض بسعر "برنت"

خام غرب تكساس تراجع للعقود الآجلة 0.27%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.05 بنساً، ما يعادل 0.12 % عند 43.26 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.27% أو ما يعادل 0.11 سنت، عند 43.26 دولاراً أمريكيا للبرميل.

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