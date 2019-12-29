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الدراج "الخويتم" يحقق ميداليتين "ذهبية وفضية " في العربية للمضمار

في منافسات اليوم الثالث من النسخة التاسعة للبطولة المقامة حالياً بالقاهرة

حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم ميداليتين " ذهبية وفضية " في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر "المستضيف " والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.

وفي التفاصيل، جاءت ذهبية الخويتم في سباق السرعة الفردية بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخب الإماراتي محمد المنصوري الذي حل ثانياً وأحمد المنصوري ثالثاً، فيما جاءت الميدالية الفضية للاعب الأخضر في سباق الكيرين بعد منافسة قوية مع نخبة من دراجي الوطن العربي.

وعقب نهاية المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة، المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.

لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم القاهرة البطولة العربية التاسعة للمضمار ميدالية ذهبية ميدالية فضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدراج "الخويتم" يحقق ميداليتين "ذهبية وفضية " في العربية للمضمار
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم ميداليتين " ذهبية وفضية " في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر "المستضيف " والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.

وفي التفاصيل، جاءت ذهبية الخويتم في سباق السرعة الفردية بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخب الإماراتي محمد المنصوري الذي حل ثانياً وأحمد المنصوري ثالثاً، فيما جاءت الميدالية الفضية للاعب الأخضر في سباق الكيرين بعد منافسة قوية مع نخبة من دراجي الوطن العربي.

وعقب نهاية المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة، المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
11:55 PM

الدراج "الخويتم" يحقق ميداليتين "ذهبية وفضية " في العربية للمضمار

في منافسات اليوم الثالث من النسخة التاسعة للبطولة المقامة حالياً بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم ميداليتين " ذهبية وفضية " في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر "المستضيف " والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.

وفي التفاصيل، جاءت ذهبية الخويتم في سباق السرعة الفردية بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخب الإماراتي محمد المنصوري الذي حل ثانياً وأحمد المنصوري ثالثاً، فيما جاءت الميدالية الفضية للاعب الأخضر في سباق الكيرين بعد منافسة قوية مع نخبة من دراجي الوطن العربي.

وعقب نهاية المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة، المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.

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