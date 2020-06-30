توسع وعالمية في حصاد "المواصفات 2019".. لوائح جديدة واستراتيجية لـ5 أعوام

تطوير البنية التشريعية لرفع مستوى السلامة والجودة ومتابعة إعلامية تكلل جهودها

سلطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الضوء على جهودها عبر تقريرها السنوي خلال العام 2019م؛ حيث أشارت إلى اعتماد استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة 2019- 2023؛ موضحة أنها تسـتهدف من خلال الاستراتيجية الجديدة تحقيق التميز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، لتكون جهة موثوقة عالميًّا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وأصدرت الهيئة خلال العام الماضي (7) لوائح فنية جديدة، وحدثت (3) لوائح معتمدة سابقًا، كما عقدت (33) ورشة عمل تعريفية باللوائح لتوعية المصنّعين والتجار بمتطلبات تلك اللوائـح، ونظمت (9) ورش عمل تدريبية لمنسوبي الجهات الرقابية للمساهمة في التطبيق الفعال لمتطلبات اللوائح، كما قامت بالمشاركة في (139) زيارة للمصانع، وأجابت عن (3339) استفسار.

ووفق تقرير الهيئة السنوي قامت بتطوير البنية التشريعية لرفـع مستويات السلامة والجودة فـي المنتجات والخدمات بالسوق، وتبنت منهجية محكمة في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية وفق درجة خطورة المنتجات، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للإلزام بتطبيق متطلبات تلك المواصفات واللوائح، ومتابعة آثار تطبيقها على واقع السلامة في السوق.

وذكرت الهيئة أن العام 2019م شهد توسعًا ميدانيًّا لعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والتي تشمل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية؛ حيث انطلقت المبادرة رسميًّا فـي مدينتي جـدة والدمام بتاريخ 1/ 1/ 2019م، وانطلقت العمليات الميدانية في جميع مناطق المملكة بتاريخ 1/ 4/ 2019م.

وألزمت الهيئة المستوردين بتسجيل جميع المنتجات التي تندرج ضمن مجال عمل عـدد مـن اللوائـح الفنيـة في منصـة سابر الإلكترونية كشرط أساسي قبل دخولها للسوق السعودي؛ وذلك في إطـار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية؛ حيث تم تفعيل التطبيـق التدريجي لمنظومة سابر الإلكترونية ضمن (7) مراحل بدأت في يناير 2019م، وانتهت في الأول من ينايـر 2020م.

وأشارت الهيئة إلى اعتماد مجلس إدارة المواصفات السعودية "218" مواصفة قياسية سعودية جديدة، و"450" مواصفة قياسية محدثة أو معدلة أو مسحوبة، إلى جانب "14" مواصفة مترجمة، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي "173" مستفيدًا، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج حتى هذه المرحلة "580" مستفيدًا ومستفيدة.

وأبرزت "المواصفات السعودية" في تقريرها السنوي حصول مختبراتها على الاعتماد الدولي لنتائج اختباراتها طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "2017- 17025 IEC/ISO" حيث وصل عدد الاختبارات المعتمدة عالميًّا إلى "223" اختبارًا.

وبيّنت أن المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة اجتاز تقييم الأقران الذي قام به التجمع الآسيوي للمترولوجيا في إنجاز سعودي يحققه المركز للمرة الأولى في تاريخه منذ إنشائه في عام 1986م؛ حيث قام فريق علمي متخصص مكون من تسعة خبراء دوليين من كوريا الجنوبية وتايلاند وأوكرانيا وتركيا بتقييـم المركـز، وقد استغرقت عملية التقييم بشقيها الفني والإداري أسبوعًا كاملًا؛ بهدف إثبات توافق الأداء المترولوجى لمختبرات المركز، مع متطلبات اتفاقية الاعتراف الدولي بمعايير القيـاس وشـهادات المعايرة، وخضع للتقييـم "11" مختبـرًا وهـي مختبـرات: "الطول الموجي- قوالب القياس- القدرة والطاقة- الممانعة الكهربية- الكتلة- القوة- الوقت والتردد- الضغط- الجاذبية الأرضية- الميكروويف- الكهرومغناطيسـية"، وأسـفرت نتائـج التقييـم عـن نجـاح المختبـرات بجـدارة؛ حيث خلـت تقاريـر المقيميـن مـن نقـاط عـدم المطابقـة.

كمـا صـدر خلال فتـرة التقريـر، قـرار مجلـس الـوزراء الموقـر بالموافقـة علـى إطلاق المنظومـة الوطنيـة للتعامـل مـع المنتجـات "الحلال"، ويعـد هـذا القـرار ممكنـا رئيسـيًّا لتنظيـم هـذا النشـاط وفـق الممارسـات الدوليـة وأحـد عوامـل ترسـيخ ريـادة المملكـة العربيـة السـعودية الإسلامية والعالميـة فـي هذا المجال.

وسـاهمت "المواصفات السعودية" فـي المشـروع الوطنـي لتحديـث كـود البنـاء السـعودي؛ حيث احتضنـت الهيئـة مقـر اللجنـة الوطنيـة لكـود البنـاء، وشـاركت فـي نشـاطات تحديـث الكـود بالشـراكة مـع الجهـات ذات العلاقة، وتقـود الهيئـة الجهـود الحكوميـة فـي اللجنـة لإتمام المرحلـة الثانيـة مـن مراحـل التطبيـق الإلزامي للكـود، وتمكيـن اللجنـة لتأديـة المهـام المنوطة بهـا؛ حيث قامـت اللجنـة بتأهيـل نحـو "400" مهنـدس علـى متطلبـات الكـود بالتعـاون مـع الجهـات المعنيـة، ونظمـت "12" ورشـة عمـل تعريفيـة بمناطـق ومـدن المملكـة اسـتهدفت أكثـر مـن "2700" مهندس وفني و"140" مكتبًا هندسيًّا.

وفـي المجـال الإعلامي، أسـفرت جهـود الهيئـة عـن حصولهـا علـى جائـزة أفضـل حسـاب حكومـي علـى موقـع التواصـل الاجتماعي "تويتر" مـن أكاديميـة جوائـز التميـز بدولـة الإمارات العربيـة المتحـدة، وحلـت ضمـن أفضـل "3" أعمـال وطنيـة مميـزة فـي اليـوم الوطنـي الـ"89" عـن فئـة أفضـل منتـج إذاعـي أو بودكاسـت، ضِمـن جائـزة التميـز الإعلامي لأفضل الأعمال الإبداعية الممنوحـة مـن وزارة الإعلام، وحققـت الهيئـة جائـزة الكويـت للإبداع عـن فيلمهـا الـذي أنتجتـه بمناسـبة اليـوم الوطنـي التاسـع والثمانـين للمملكـة.

كمـا بلـغ عـدد متابعـي الهيئـة علـى وسـائل الإعلام الرقمـي "583.596" بمعـدل زيـادة تجـاوز 17% عـن العـام الماضـي. كمـا نشرت هيئة المواصفات في عام 2019 "45" فيلمـًا و"109" تصميمـًا توعويـًّا، ونظمت "9" فعاليات للاحتفال بالمناسبات العالمية والوطنية، وشاركت في "11" معرضًا، كما نظمت "66" ورشة عمل، ونشرت "16340" مادة إعلامية، وأكثر "654" تغطية تليفزيونية وإذاعية.