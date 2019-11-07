وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.

مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-07 رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن. وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:23 AM

مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض" أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن





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رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.