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مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"

أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن

رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

مجلس الأمن الدولي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"
سبق

رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:23 AM

مجلس الأمن الدولي يرحّب بجهود السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"

أكد أنه يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّب مجلس الأمن الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل لـ"#اتفاق_الرياض" حول اليمن.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن، وأكد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

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