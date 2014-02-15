النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يكرّم أمين عام جائزة مكة السابق

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بمبنى الإمارة بجدة، الأمين العام السابق لجائزة مكة للتميز، أمير بن فيصل عبيد؛ نظير جهوده بأمانة الجائزة ومخرجاتها، وعمله الدؤوب على مدى 12 عاماً.

جاء ذلك على هامش إعلان أمير مكة أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير مكة يكرّم أمين عام جائزة مكة السابق
سبق

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بمبنى الإمارة بجدة، الأمين العام السابق لجائزة مكة للتميز، أمير بن فيصل عبيد؛ نظير جهوده بأمانة الجائزة ومخرجاتها، وعمله الدؤوب على مدى 12 عاماً.

جاء ذلك على هامش إعلان أمير مكة أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:22 PM

أمير مكة يكرّم أمين عام جائزة مكة السابق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
171

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بمبنى الإمارة بجدة، الأمين العام السابق لجائزة مكة للتميز، أمير بن فيصل عبيد؛ نظير جهوده بأمانة الجائزة ومخرجاتها، وعمله الدؤوب على مدى 12 عاماً.

جاء ذلك على هامش إعلان أمير مكة أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة