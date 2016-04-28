النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف

خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكدًا سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضًا عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها، مشيرًا إلى أن الجيش استعاد عددًا من الأطقم والآليات القتالية وكذا أسلحة وذخائر متنوعة خلّفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكدًا سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضًا عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها، مشيرًا إلى أن الجيش استعاد عددًا من الأطقم والآليات القتالية وكذا أسلحة وذخائر متنوعة خلّفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:32 PM

مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف

خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
612

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكدًا سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضًا عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها، مشيرًا إلى أن الجيش استعاد عددًا من الأطقم والآليات القتالية وكذا أسلحة وذخائر متنوعة خلّفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,435
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,703

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة