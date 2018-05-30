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عسير.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:39 PM

عسير.. أمطار رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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1,090

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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