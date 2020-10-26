تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-26 تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.



وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 03:30 PM

"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر تزرعها الميليشيات الحوثية وتتسبب في موت الأطفال والنساء والمسنين





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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.



وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.