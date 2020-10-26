"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
تزرعها الميليشيات الحوثية وتتسبب في موت الأطفال والنساء والمسنين
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-26
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:30 PM
"مسام" ينتزع 1,550 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
تزرعها الميليشيات الحوثية وتتسبب في موت الأطفال والنساء والمسنين
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,550 لغمًا، منها 17 لغمًا مضادة للأفراد و162 لغمًا مضادة للدبابات، و1,380 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 194,017 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.