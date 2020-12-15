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"الأرصاد" تنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وتبوك والشرقية).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حقل وضباء والبدع، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للمدينة المنورة ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد حالة مماثلة من الأمطار الرعدية، تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وتبوك والشرقية).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حقل وضباء والبدع، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للمدينة المنورة ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد حالة مماثلة من الأمطار الرعدية، تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:02 AM

"الأرصاد" تنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وتبوك والشرقية).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حقل وضباء والبدع، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للمدينة المنورة ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد حالة مماثلة من الأمطار الرعدية، تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

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