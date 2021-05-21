تهاوي "قبة إسرائيل الحديدية" أمام صواريخ المقاومة.. يدعو للتساؤل ما مدى فعاليتها أمام هجوم متطور؟

اهتزت سمعتها الأسطورية وتعرضت لانتقادات لاذعة من داخل تل أبيب