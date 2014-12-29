النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حجازي" تعافي من الإصابة .. قبل مواجهة الاتحاد والباطن

كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع الاتحاد المصري أحمد حجازي عن تعافيه من الإصابة، اليوم الثلاثاء، وبات اللاعب جاهزًا لمشاركة فريقه أمام الباطن، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ 11من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعاد "حجازي" للتدريبات الجماعية، بعد أن تعرض لإصابة طفيفة أمام الهلال في الجولة السابقة من دوري المحترفين.

ميدانيًا، ركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي على الجوانب الفنية في حصة الثلاثاء، مع إبداء بعض الملاحظات على الأخطاء المرتكبة في المباريات الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"حجازي" تعافي من الإصابة .. قبل مواجهة الاتحاد والباطن
سبق

كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع الاتحاد المصري أحمد حجازي عن تعافيه من الإصابة، اليوم الثلاثاء، وبات اللاعب جاهزًا لمشاركة فريقه أمام الباطن، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ 11من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعاد "حجازي" للتدريبات الجماعية، بعد أن تعرض لإصابة طفيفة أمام الهلال في الجولة السابقة من دوري المحترفين.

ميدانيًا، ركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي على الجوانب الفنية في حصة الثلاثاء، مع إبداء بعض الملاحظات على الأخطاء المرتكبة في المباريات الماضية.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:16 PM

"حجازي" تعافي من الإصابة .. قبل مواجهة الاتحاد والباطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
844

كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع الاتحاد المصري أحمد حجازي عن تعافيه من الإصابة، اليوم الثلاثاء، وبات اللاعب جاهزًا لمشاركة فريقه أمام الباطن، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ 11من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعاد "حجازي" للتدريبات الجماعية، بعد أن تعرض لإصابة طفيفة أمام الهلال في الجولة السابقة من دوري المحترفين.

ميدانيًا، ركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي على الجوانب الفنية في حصة الثلاثاء، مع إبداء بعض الملاحظات على الأخطاء المرتكبة في المباريات الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة