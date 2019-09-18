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نادي الإبل: تحضيرات لإقامة مهرجانات للإبل في عدد من دول العالم للتعريف بالثقافة العربية

يجري "نادي الإبل" تحضيراته لإقامة مهرجانات إبل في عدد من دول العالم.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "‏‫يجري التحضير لعمل الترتيبات اللازمة لمهرجانات إبل في عدد من دول العالم، للتعريف بالثقافة العربية الأصيلة الممثلة في موروث الإبل".

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نادي الإبل: تحضيرات لإقامة مهرجانات للإبل في عدد من دول العالم للتعريف بالثقافة العربية
سبق

يجري "نادي الإبل" تحضيراته لإقامة مهرجانات إبل في عدد من دول العالم.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "‏‫يجري التحضير لعمل الترتيبات اللازمة لمهرجانات إبل في عدد من دول العالم، للتعريف بالثقافة العربية الأصيلة الممثلة في موروث الإبل".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:24 PM

نادي الإبل: تحضيرات لإقامة مهرجانات للإبل في عدد من دول العالم للتعريف بالثقافة العربية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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يجري "نادي الإبل" تحضيراته لإقامة مهرجانات إبل في عدد من دول العالم.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "‏‫يجري التحضير لعمل الترتيبات اللازمة لمهرجانات إبل في عدد من دول العالم، للتعريف بالثقافة العربية الأصيلة الممثلة في موروث الإبل".

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