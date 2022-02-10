وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشف في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ موضحًا أن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار، و"سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

وكشف التحالف عن عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار أبها، بعد إجراءات السلامة المعتادة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تسجيل 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي.

التحالف: 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تسجيل 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي. وكشف التحالف عن عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار أبها، بعد إجراءات السلامة المعتادة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشف في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ موضحًا أن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار، و"سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 01:48 PM

اخر تعديل 10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 04:59 PM

التحالف: 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي أكد عودة الحركة الجوية بانسيابية للمطار بعد إجراءات السلامة المعتادة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تسجيل 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي.

وكشف التحالف عن عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار أبها، بعد إجراءات السلامة المعتادة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشف في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ موضحًا أن شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار، و"سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".