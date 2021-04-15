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برج "الشؤون الإسلامية" يتزين بلوحة تعريفية احتفاء بمسابقة الملك سلمان للقرآن

يشارك بالتصفيات النهائية افتراضيًّا 131 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة

احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، وذلك بعرض لوحة تعريفية ضخمة على برج الوزارة الواقع على امتداد طريق الملك فهد بقلب العاصمة الرياض، احتفاءً بانطلاقة التصفيات النهائية بالمسابقة والتي تقام افتراضياً عن بعد عبر فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وتفصيلًا: جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، لا سيما أن المسابقة تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.

وضمّت اللوحة صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وليزرات مضيئة وبعبارات تعريفية عن فترة المسابقة؛ مما يضفي البهجة والسرور على نفوس كل من يشاهد المنظر.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مدن ومناطق المملكة، بعد اجتيازهم للتصفيات الابتدائية التي شارك فيها 4300 متسابق ومتسابقة، وانطلقت التصفيات النهائية الاثنين الماضي (عن بعد) وتستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برج "الشؤون الإسلامية" يتزين بلوحة تعريفية احتفاء بمسابقة الملك سلمان للقرآن
سبق

احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، وذلك بعرض لوحة تعريفية ضخمة على برج الوزارة الواقع على امتداد طريق الملك فهد بقلب العاصمة الرياض، احتفاءً بانطلاقة التصفيات النهائية بالمسابقة والتي تقام افتراضياً عن بعد عبر فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وتفصيلًا: جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، لا سيما أن المسابقة تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.

وضمّت اللوحة صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وليزرات مضيئة وبعبارات تعريفية عن فترة المسابقة؛ مما يضفي البهجة والسرور على نفوس كل من يشاهد المنظر.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مدن ومناطق المملكة، بعد اجتيازهم للتصفيات الابتدائية التي شارك فيها 4300 متسابق ومتسابقة، وانطلقت التصفيات النهائية الاثنين الماضي (عن بعد) وتستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:14 PM

برج "الشؤون الإسلامية" يتزين بلوحة تعريفية احتفاء بمسابقة الملك سلمان للقرآن

يشارك بالتصفيات النهائية افتراضيًّا 131 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، وذلك بعرض لوحة تعريفية ضخمة على برج الوزارة الواقع على امتداد طريق الملك فهد بقلب العاصمة الرياض، احتفاءً بانطلاقة التصفيات النهائية بالمسابقة والتي تقام افتراضياً عن بعد عبر فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وتفصيلًا: جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، لا سيما أن المسابقة تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.

وضمّت اللوحة صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وليزرات مضيئة وبعبارات تعريفية عن فترة المسابقة؛ مما يضفي البهجة والسرور على نفوس كل من يشاهد المنظر.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مدن ومناطق المملكة، بعد اجتيازهم للتصفيات الابتدائية التي شارك فيها 4300 متسابق ومتسابقة، وانطلقت التصفيات النهائية الاثنين الماضي (عن بعد) وتستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك.

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