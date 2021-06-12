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قطبا العاصمة يسيطران على بطولة التايكوندو

وفاة مدرب الهلال عكّرت الأجواء

حقَّق الفريق الأول للتايكوندو بنادي الشباب بطولة المملكة للقتال في المنافسات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بصالة نادي الرياض، واختُتمت اليوم السبت. وخطف فريق الهلال بطولة درجة الشباب بمشاركة (38) ناديًا، وحل فريق أبها وصيفًا للكبار، والوحدة في المركز الثالث، وجاء المستضيف نادي الرياض رابعًا، ونال فريق الزيتون جائزة الفريق المثالي، ولاعب نادي الشباب عبدالله الزعاقي جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد فئة الشباب حل فريق أبها وصيفًا للهلال البطل، والفرع ثالثًا، والعدالة رابعًا، وحقق نادي الصفا بصفوى جائزة الفريق المثالي، ولاعب الوحدة يزن بسيسي جائزة أفضل لاعب.

وحضر حفل التتويج عضوا مجلس إدارة الاتحاد محمد الوبران وعبدالعزيز القحطاني اللذان هنآ اللاعبين على المستوى الفني الذي قدموه خلال مجريات البطولة .

وقدّم رئيس الاتحاد شداد بن طالع العمري تعازيه لأسرة التايكوندو ولنادي الهلال في وفاة مدرب الفريق القدير محمد عبدالعزيز زكي، الذي فُجعوا بنبأ وفاته في اليوم الأخير للبطولة بعد معاناة مع المرض، وعكر الخبر الأجواء.

وكان الفقيد قد أمضى قرابة 3 عقود في تدريب الفريق، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأبطال في اللعبة، ساهموا في تحقيق إنجازات دولية ومحلية عدة، ولم يتغيب خلالها عن حصد الألقاب في مختلف الفئات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قطبا العاصمة يسيطران على بطولة التايكوندو
سبق

حقَّق الفريق الأول للتايكوندو بنادي الشباب بطولة المملكة للقتال في المنافسات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بصالة نادي الرياض، واختُتمت اليوم السبت. وخطف فريق الهلال بطولة درجة الشباب بمشاركة (38) ناديًا، وحل فريق أبها وصيفًا للكبار، والوحدة في المركز الثالث، وجاء المستضيف نادي الرياض رابعًا، ونال فريق الزيتون جائزة الفريق المثالي، ولاعب نادي الشباب عبدالله الزعاقي جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد فئة الشباب حل فريق أبها وصيفًا للهلال البطل، والفرع ثالثًا، والعدالة رابعًا، وحقق نادي الصفا بصفوى جائزة الفريق المثالي، ولاعب الوحدة يزن بسيسي جائزة أفضل لاعب.

وحضر حفل التتويج عضوا مجلس إدارة الاتحاد محمد الوبران وعبدالعزيز القحطاني اللذان هنآ اللاعبين على المستوى الفني الذي قدموه خلال مجريات البطولة .

وقدّم رئيس الاتحاد شداد بن طالع العمري تعازيه لأسرة التايكوندو ولنادي الهلال في وفاة مدرب الفريق القدير محمد عبدالعزيز زكي، الذي فُجعوا بنبأ وفاته في اليوم الأخير للبطولة بعد معاناة مع المرض، وعكر الخبر الأجواء.

وكان الفقيد قد أمضى قرابة 3 عقود في تدريب الفريق، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأبطال في اللعبة، ساهموا في تحقيق إنجازات دولية ومحلية عدة، ولم يتغيب خلالها عن حصد الألقاب في مختلف الفئات.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:14 PM

قطبا العاصمة يسيطران على بطولة التايكوندو

وفاة مدرب الهلال عكّرت الأجواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقَّق الفريق الأول للتايكوندو بنادي الشباب بطولة المملكة للقتال في المنافسات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بصالة نادي الرياض، واختُتمت اليوم السبت. وخطف فريق الهلال بطولة درجة الشباب بمشاركة (38) ناديًا، وحل فريق أبها وصيفًا للكبار، والوحدة في المركز الثالث، وجاء المستضيف نادي الرياض رابعًا، ونال فريق الزيتون جائزة الفريق المثالي، ولاعب نادي الشباب عبدالله الزعاقي جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد فئة الشباب حل فريق أبها وصيفًا للهلال البطل، والفرع ثالثًا، والعدالة رابعًا، وحقق نادي الصفا بصفوى جائزة الفريق المثالي، ولاعب الوحدة يزن بسيسي جائزة أفضل لاعب.

وحضر حفل التتويج عضوا مجلس إدارة الاتحاد محمد الوبران وعبدالعزيز القحطاني اللذان هنآ اللاعبين على المستوى الفني الذي قدموه خلال مجريات البطولة .

وقدّم رئيس الاتحاد شداد بن طالع العمري تعازيه لأسرة التايكوندو ولنادي الهلال في وفاة مدرب الفريق القدير محمد عبدالعزيز زكي، الذي فُجعوا بنبأ وفاته في اليوم الأخير للبطولة بعد معاناة مع المرض، وعكر الخبر الأجواء.

وكان الفقيد قد أمضى قرابة 3 عقود في تدريب الفريق، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأبطال في اللعبة، ساهموا في تحقيق إنجازات دولية ومحلية عدة، ولم يتغيب خلالها عن حصد الألقاب في مختلف الفئات.

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