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تحديث جديد لـ"واتساب": حماية كاملة من المضايقات التي تواجه المستخدم

يمنع إضافة أي شخص إلى أي "قروب" دون إذن منه

طرح تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري الأشهر في العالم تحديثًا جديدًا، يوفر ما وصفه بـ"الحماية الكاملة" من أي مضايقات قد تواجه المستخدم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "إنجاد جيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من "واتساب" يحمي المستخدم من المضايقات، خاصة إمكانية إضافته إلى مجموعة محادثة، من دون موافقته.

ويسمح التحديث الجديد على "واتساب" بمنع كل الأشخاص، أو تحديد أشخاص بعينهم لإضافته إلى أي مجموعة من دون أخذ الإذن منه.

ويمكنك بواتساب أن تضع قائمة المقربين منك، الذين يمكنهم أن يضيفوك على أي مجموعة دردشة، ووضع قائمة أخرى لا تستطيع أن تضمك إلى أي مجموعة محادثة من دون إذنك.

وبات تحديث "واتساب" متاحًا على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث جديد لـ"واتساب": حماية كاملة من المضايقات التي تواجه المستخدم
سبق

طرح تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري الأشهر في العالم تحديثًا جديدًا، يوفر ما وصفه بـ"الحماية الكاملة" من أي مضايقات قد تواجه المستخدم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "إنجاد جيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من "واتساب" يحمي المستخدم من المضايقات، خاصة إمكانية إضافته إلى مجموعة محادثة، من دون موافقته.

ويسمح التحديث الجديد على "واتساب" بمنع كل الأشخاص، أو تحديد أشخاص بعينهم لإضافته إلى أي مجموعة من دون أخذ الإذن منه.

ويمكنك بواتساب أن تضع قائمة المقربين منك، الذين يمكنهم أن يضيفوك على أي مجموعة دردشة، ووضع قائمة أخرى لا تستطيع أن تضمك إلى أي مجموعة محادثة من دون إذنك.

وبات تحديث "واتساب" متاحًا على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:29 PM

تحديث جديد لـ"واتساب": حماية كاملة من المضايقات التي تواجه المستخدم

يمنع إضافة أي شخص إلى أي "قروب" دون إذن منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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12,874

طرح تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري الأشهر في العالم تحديثًا جديدًا، يوفر ما وصفه بـ"الحماية الكاملة" من أي مضايقات قد تواجه المستخدم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "إنجاد جيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من "واتساب" يحمي المستخدم من المضايقات، خاصة إمكانية إضافته إلى مجموعة محادثة، من دون موافقته.

ويسمح التحديث الجديد على "واتساب" بمنع كل الأشخاص، أو تحديد أشخاص بعينهم لإضافته إلى أي مجموعة من دون أخذ الإذن منه.

ويمكنك بواتساب أن تضع قائمة المقربين منك، الذين يمكنهم أن يضيفوك على أي مجموعة دردشة، ووضع قائمة أخرى لا تستطيع أن تضمك إلى أي مجموعة محادثة من دون إذنك.

وبات تحديث "واتساب" متاحًا على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

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