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"مارا" و"ديزرت" الأفضل في "مسابقة الملواح" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

شوطها الأول شهد مشاركة أوَّل صقَّارة سعوديَّة مسجَّلة

كشفت نتائج مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، عن انتزاع الصقور: (مارا)، و(ديزرت)، و(T1) الأفضليَّة في أشواط اليوم الرابع، اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان الشوط الأول - لفئة جير تبع فرخ للملَّاك السعوديين، بمشاركة نحو 65 صقَّارًا- شهد مشاركة أوَّل صقَّارة سعوديَّة مسجَّلة بالمهرجان، وهي الصقَّارة عذاري الصالح، بصقرها "سطام"، الذي لم يحالفه الحظ في حسم الشوط، ودخول قائمة المراكز العشرة الأولى.

واحتل المركزين الأول والثاني في السباق: الصقران (ديزرت)، و(ميراج) للصقَّار محمد بن فلاح بن فريح الحمضاوي، بزمنين 18.360 و18.745 ثانية على التوالي، أمَّا المركز الثالث فكان للصقر (سياف)، للصقَّار حيلان بن مخيمر بن سالم آل سعد القحطاني، وقطع الأربع مئة متر بزمن 19.182 ثانية.

وخصص الشوط الثاني لفئة جير تبع قرناس للملَّاك السعوديين، وجاءت نتائجه بحصول الصقر (مارا)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن عبدالله آل سليمان العجمي على المركز الأول، بزمن 18.079 ثانية، وحل ثانياً الصقر (عداد)، للصقَّار محمد بن بندر بن عبدالعزيز بن لبدة، بزمن 18.178 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (خطاف)، للصقَّار عبدالله بن مدعث بن نفل الخرفاني الدوسري، بزمن 18.200 ثانية.

وشهد اليوم الرابع للمسابقة شوطاً ثالثاً للفئة ذاتها جير تبع قرناس للملَّاك السعوديين، كانت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من نصيب الصقر (T1)، للصقَّار راشد بن محمد بن عبدالرحمن المسحل البوعينين، بزمن 18.229 ثانية، والصقر (مشعوف)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن بدر المجيديع، بزمن 18.326 ثانية، والصقر (قنتوت)، للصقَّار عادل بن عبدالله بن دخيل الله العصيمي العتيبي، بزمن 18.536 ثانية.

ووفقاً لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز ماليَّة، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائيَّة ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مسابقة الدعو الملواح مارا ديزرت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مارا" و"ديزرت" الأفضل في "مسابقة الملواح" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

كشفت نتائج مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، عن انتزاع الصقور: (مارا)، و(ديزرت)، و(T1) الأفضليَّة في أشواط اليوم الرابع، اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان الشوط الأول - لفئة جير تبع فرخ للملَّاك السعوديين، بمشاركة نحو 65 صقَّارًا- شهد مشاركة أوَّل صقَّارة سعوديَّة مسجَّلة بالمهرجان، وهي الصقَّارة عذاري الصالح، بصقرها "سطام"، الذي لم يحالفه الحظ في حسم الشوط، ودخول قائمة المراكز العشرة الأولى.

واحتل المركزين الأول والثاني في السباق: الصقران (ديزرت)، و(ميراج) للصقَّار محمد بن فلاح بن فريح الحمضاوي، بزمنين 18.360 و18.745 ثانية على التوالي، أمَّا المركز الثالث فكان للصقر (سياف)، للصقَّار حيلان بن مخيمر بن سالم آل سعد القحطاني، وقطع الأربع مئة متر بزمن 19.182 ثانية.

وخصص الشوط الثاني لفئة جير تبع قرناس للملَّاك السعوديين، وجاءت نتائجه بحصول الصقر (مارا)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن عبدالله آل سليمان العجمي على المركز الأول، بزمن 18.079 ثانية، وحل ثانياً الصقر (عداد)، للصقَّار محمد بن بندر بن عبدالعزيز بن لبدة، بزمن 18.178 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (خطاف)، للصقَّار عبدالله بن مدعث بن نفل الخرفاني الدوسري، بزمن 18.200 ثانية.

وشهد اليوم الرابع للمسابقة شوطاً ثالثاً للفئة ذاتها جير تبع قرناس للملَّاك السعوديين، كانت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من نصيب الصقر (T1)، للصقَّار راشد بن محمد بن عبدالرحمن المسحل البوعينين، بزمن 18.229 ثانية، والصقر (مشعوف)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن بدر المجيديع، بزمن 18.326 ثانية، والصقر (قنتوت)، للصقَّار عادل بن عبدالله بن دخيل الله العصيمي العتيبي، بزمن 18.536 ثانية.

ووفقاً لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز ماليَّة، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائيَّة ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:02 AM

"مارا" و"ديزرت" الأفضل في "مسابقة الملواح" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

شوطها الأول شهد مشاركة أوَّل صقَّارة سعوديَّة مسجَّلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت نتائج مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، عن انتزاع الصقور: (مارا)، و(ديزرت)، و(T1) الأفضليَّة في أشواط اليوم الرابع، اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان الشوط الأول - لفئة جير تبع فرخ للملَّاك السعوديين، بمشاركة نحو 65 صقَّارًا- شهد مشاركة أوَّل صقَّارة سعوديَّة مسجَّلة بالمهرجان، وهي الصقَّارة عذاري الصالح، بصقرها "سطام"، الذي لم يحالفه الحظ في حسم الشوط، ودخول قائمة المراكز العشرة الأولى.

واحتل المركزين الأول والثاني في السباق: الصقران (ديزرت)، و(ميراج) للصقَّار محمد بن فلاح بن فريح الحمضاوي، بزمنين 18.360 و18.745 ثانية على التوالي، أمَّا المركز الثالث فكان للصقر (سياف)، للصقَّار حيلان بن مخيمر بن سالم آل سعد القحطاني، وقطع الأربع مئة متر بزمن 19.182 ثانية.

وخصص الشوط الثاني لفئة جير تبع قرناس للملَّاك السعوديين، وجاءت نتائجه بحصول الصقر (مارا)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن عبدالله آل سليمان العجمي على المركز الأول، بزمن 18.079 ثانية، وحل ثانياً الصقر (عداد)، للصقَّار محمد بن بندر بن عبدالعزيز بن لبدة، بزمن 18.178 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (خطاف)، للصقَّار عبدالله بن مدعث بن نفل الخرفاني الدوسري، بزمن 18.200 ثانية.

وشهد اليوم الرابع للمسابقة شوطاً ثالثاً للفئة ذاتها جير تبع قرناس للملَّاك السعوديين، كانت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من نصيب الصقر (T1)، للصقَّار راشد بن محمد بن عبدالرحمن المسحل البوعينين، بزمن 18.229 ثانية، والصقر (مشعوف)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن بدر المجيديع، بزمن 18.326 ثانية، والصقر (قنتوت)، للصقَّار عادل بن عبدالله بن دخيل الله العصيمي العتيبي، بزمن 18.536 ثانية.

ووفقاً لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز ماليَّة، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائيَّة ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

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