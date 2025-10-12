"الخبراني" يحصد مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنان

حصد الطبيب موسى حسين محمد خبراني مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنان من جامعة رياض العلم بالرياض، حيث تم تكريمه في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة عن بُعد بسبب استمرار جائحة كورونا.

وتلقى "الخبراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأقارب والزملاء، سائلين المولى عز وجل له دوام التقدم والنجاح في حياته العملية.