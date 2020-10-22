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الإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 474 شخصاً

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120،710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة.

وأشارت إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120،710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة.

وأشارت إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:42 PM

الإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 474 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120،710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة.

وأشارت إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة.

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