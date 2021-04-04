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"التويجري" يدعو لتكثيف التوعية بخطورة الألغام كأحد مسببات المعاناة الإنسانية

مؤكدًا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية لإزالة مخلفات الصراعات المسلحة

دعا الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري إلى تكثيف التوعية بخطورة الألغام كأحد مسببات المعاناة الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية لإزالة مخلفات الصراعات المسلحة من الألغام المضادة للأفراد والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة السكان المدنيين المحليين وتهديدًا لسبل عيشهم.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" بمناسبة احتفال العالم في الرابع من أبريل في كل عام باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وقال "التويجري": نحتاج لبناء وتطوير قدرات وطنية وتدريب السكان المحليين على كيفية التعرف على وجود الألغام وتجنب التعرض لها وحماية الأنفس من خطرها، وتطوير قدرات الأجهزة المعنية لنزعها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكد "التويجري" على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها ذات العلاقة بقضية الألغام، للحد من التهديدات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عنها، وجميع مخلفات الحروب المتفجرة، من أجل الوصول إلى عالم آمنٍ خالٍ من خطرها.

ونوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تصريحه بهذه المناسبة عن تقدير المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" الذي تمكن من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام من نزع أكثر من 223.830 لغمًا من الأراضي اليمنية حتى الآن، وخلال شهر مارس 2021 فقط تمكن المشروع من نزع 1679 لغمًا أرضيًا.

وفي ذات السياق تقدر إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام أن عدد الألغام المزروعة في مختلف دول العالم يتجاوز 110 ملايين لغم، 40% منها في العالم العربي. حيث تعتبر مصر في مقدمة الدول التي تحتوي على كميات كبيرة من الألغام غير المدمرة بواقع 23 مليون لغم وجسم قابل للانفجار، حيث إن20% من الألغام غير المفجرة في العالم موجودة في صحراء جمهورية مصر العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري" يدعو لتكثيف التوعية بخطورة الألغام كأحد مسببات المعاناة الإنسانية
سبق

دعا الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري إلى تكثيف التوعية بخطورة الألغام كأحد مسببات المعاناة الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية لإزالة مخلفات الصراعات المسلحة من الألغام المضادة للأفراد والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة السكان المدنيين المحليين وتهديدًا لسبل عيشهم.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" بمناسبة احتفال العالم في الرابع من أبريل في كل عام باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وقال "التويجري": نحتاج لبناء وتطوير قدرات وطنية وتدريب السكان المحليين على كيفية التعرف على وجود الألغام وتجنب التعرض لها وحماية الأنفس من خطرها، وتطوير قدرات الأجهزة المعنية لنزعها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكد "التويجري" على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها ذات العلاقة بقضية الألغام، للحد من التهديدات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عنها، وجميع مخلفات الحروب المتفجرة، من أجل الوصول إلى عالم آمنٍ خالٍ من خطرها.

ونوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تصريحه بهذه المناسبة عن تقدير المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" الذي تمكن من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام من نزع أكثر من 223.830 لغمًا من الأراضي اليمنية حتى الآن، وخلال شهر مارس 2021 فقط تمكن المشروع من نزع 1679 لغمًا أرضيًا.

وفي ذات السياق تقدر إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام أن عدد الألغام المزروعة في مختلف دول العالم يتجاوز 110 ملايين لغم، 40% منها في العالم العربي. حيث تعتبر مصر في مقدمة الدول التي تحتوي على كميات كبيرة من الألغام غير المدمرة بواقع 23 مليون لغم وجسم قابل للانفجار، حيث إن20% من الألغام غير المفجرة في العالم موجودة في صحراء جمهورية مصر العربية.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
07:10 PM

"التويجري" يدعو لتكثيف التوعية بخطورة الألغام كأحد مسببات المعاناة الإنسانية

مؤكدًا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية لإزالة مخلفات الصراعات المسلحة

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فهد العتيبي - الرياض
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دعا الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري إلى تكثيف التوعية بخطورة الألغام كأحد مسببات المعاناة الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية لإزالة مخلفات الصراعات المسلحة من الألغام المضادة للأفراد والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة السكان المدنيين المحليين وتهديدًا لسبل عيشهم.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" بمناسبة احتفال العالم في الرابع من أبريل في كل عام باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وقال "التويجري": نحتاج لبناء وتطوير قدرات وطنية وتدريب السكان المحليين على كيفية التعرف على وجود الألغام وتجنب التعرض لها وحماية الأنفس من خطرها، وتطوير قدرات الأجهزة المعنية لنزعها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكد "التويجري" على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها ذات العلاقة بقضية الألغام، للحد من التهديدات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عنها، وجميع مخلفات الحروب المتفجرة، من أجل الوصول إلى عالم آمنٍ خالٍ من خطرها.

ونوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تصريحه بهذه المناسبة عن تقدير المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" الذي تمكن من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام من نزع أكثر من 223.830 لغمًا من الأراضي اليمنية حتى الآن، وخلال شهر مارس 2021 فقط تمكن المشروع من نزع 1679 لغمًا أرضيًا.

وفي ذات السياق تقدر إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام أن عدد الألغام المزروعة في مختلف دول العالم يتجاوز 110 ملايين لغم، 40% منها في العالم العربي. حيث تعتبر مصر في مقدمة الدول التي تحتوي على كميات كبيرة من الألغام غير المدمرة بواقع 23 مليون لغم وجسم قابل للانفجار، حيث إن20% من الألغام غير المفجرة في العالم موجودة في صحراء جمهورية مصر العربية.

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