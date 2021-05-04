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المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي

أعرب عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة داعيًا المولى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته

قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجب العزاء لوفد دولة تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة في وفاة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو.

وأعرب السفير المعلمي للمندوبة الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة عمو عزيزة برعود، عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
حضر مراسم العزاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من سفراء الدول الأعضاء.

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي
سبق

قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجب العزاء لوفد دولة تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة في وفاة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو.

وأعرب السفير المعلمي للمندوبة الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة عمو عزيزة برعود، عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
حضر مراسم العزاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من سفراء الدول الأعضاء.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
09:37 PM

المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي

أعرب عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة داعيًا المولى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,206

قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجب العزاء لوفد دولة تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة في وفاة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو.

وأعرب السفير المعلمي للمندوبة الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة عمو عزيزة برعود، عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
حضر مراسم العزاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من سفراء الدول الأعضاء.

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