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"المرور": بدء حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

أعلنت ضبط 457 دراجة.. ودعت للالتزام بالقانون والتعاون

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 457 دراجات آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": بدء حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 457 دراجات آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:19 PM

"المرور": بدء حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

أعلنت ضبط 457 دراجة.. ودعت للالتزام بالقانون والتعاون

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,374

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 457 دراجات آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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