وسط حفاوة وتصفيق، فاضت مشاعر أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، العفوية، بالشكر للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة المواطن والمقيم أول اهتمامها، وهي تردد بكلمات: "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطنا".
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا
فاضت مشاعرها العفوية بالشكر للقيادة وسط حفاوة وتصفيق
وسط حفاوة وتصفيق، فاضت مشاعر أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، العفوية، بالشكر للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة المواطن والمقيم أول اهتمامها، وهي تردد بكلمات: "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطنا".
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أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتناعبدالحكيم شار سبق 2020-12-17
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:56 PM
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا
فاضت مشاعرها العفوية بالشكر للقيادة وسط حفاوة وتصفيق
وسط حفاوة وتصفيق، فاضت مشاعر أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، العفوية، بالشكر للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة المواطن والمقيم أول اهتمامها، وهي تردد بكلمات: "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطنا".
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