عقّمت وطهّرت أمانة منطقة حائل اليوم مركز الرعاية الصحية الأولية بحي المطار من الداخل والخارج، في مسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة. وقد أٌغلق المركز لعدة أيام حتى تم تطهيره وتعقيمه اليوم، على أن يستأنف العمل به بأقرب وقت. وكانت أمانة منطقة حائل، والبلديات التابعة لها، قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة "فيروس كورونا الجديد"، من خلال تطهير الحدائق العامة والمنتزهات، من أجل سلامة وحماية مرتاديها، وذلك وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. يذكر أن عملية تطهير وتعقيم جميع الحدائق العامة في منطقة حائل تتم من خلال رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات، باستخدام منتجات آمنة معتمدة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

حائل.. تعقيم داخلي وخارجي لمركز الرعاية الصحية الأولية بحي المطار خالد السليمي سبق 2020-06-15 عقّمت وطهّرت أمانة منطقة حائل اليوم مركز الرعاية الصحية الأولية بحي المطار من الداخل والخارج، في مسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة.



وقد أٌغلق المركز لعدة أيام حتى تم تطهيره وتعقيمه اليوم، على أن يستأنف العمل به بأقرب وقت.



وكانت أمانة منطقة حائل، والبلديات التابعة لها، قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة "فيروس كورونا الجديد"، من خلال تطهير الحدائق العامة والمنتزهات، من أجل سلامة وحماية مرتاديها، وذلك وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.



يذكر أن عملية تطهير وتعقيم جميع الحدائق العامة في منطقة حائل تتم من خلال رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات، باستخدام منتجات آمنة معتمدة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 06:21 PM

حائل.. تعقيم داخلي وخارجي لمركز الرعاية الصحية الأولية بحي المطار أغلق لعدة أيام على أن يستأنف العمل به بأقرب وقت للوقاية من كورونا





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عقّمت وطهّرت أمانة منطقة حائل اليوم مركز الرعاية الصحية الأولية بحي المطار من الداخل والخارج، في مسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة.



وقد أٌغلق المركز لعدة أيام حتى تم تطهيره وتعقيمه اليوم، على أن يستأنف العمل به بأقرب وقت.



وكانت أمانة منطقة حائل، والبلديات التابعة لها، قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة "فيروس كورونا الجديد"، من خلال تطهير الحدائق العامة والمنتزهات، من أجل سلامة وحماية مرتاديها، وذلك وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.



يذكر أن عملية تطهير وتعقيم جميع الحدائق العامة في منطقة حائل تتم من خلال رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات، باستخدام منتجات آمنة معتمدة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.