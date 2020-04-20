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محافظة عراقية تستعد للاحتفال بالانتصار على كورونا

إطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق تزامنًا مع إشعال الشموع

تقيم محافظة دهوك العراقية، مراسم احتفالية بـ"الانتصار" على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد اقتراب خلوّها من الإصابات بشكل كامل.

ومنذ تفشي الفيروس، سجلت "دهوك" الواقعة في إقليم كردستان شمال البلاد، الذي يتمتع بحكم فيدرالي، 15 حالة تماثل منها 12 للشفاء.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، ستقيم المحافظة "مراسم الانتصار" عند الساعة العاشرة ليلًا من مساء الأربعاء المقبل.

المراسم ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق تزامنًا مع وقوف السكان على شرفات وأسطح المنازل لإشعال الشموع، يرافقها دق أجراس الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه، جنوب شرقي المحافظة، وسيتم إشعال شعلة بارك نوروز من قِبَل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك سيارات الشرطة في الاحتفالات؛ حيث ستجول الشوارع وتطلق صفارات الإنذار إضافة إلى إعداد أغنية خاصة بهذه المناسبة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد 1539؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 82 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1009.

فيروس كورونا الجديد

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محافظة عراقية تستعد للاحتفال بالانتصار على كورونا
سبق

تقيم محافظة دهوك العراقية، مراسم احتفالية بـ"الانتصار" على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد اقتراب خلوّها من الإصابات بشكل كامل.

ومنذ تفشي الفيروس، سجلت "دهوك" الواقعة في إقليم كردستان شمال البلاد، الذي يتمتع بحكم فيدرالي، 15 حالة تماثل منها 12 للشفاء.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، ستقيم المحافظة "مراسم الانتصار" عند الساعة العاشرة ليلًا من مساء الأربعاء المقبل.

المراسم ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق تزامنًا مع وقوف السكان على شرفات وأسطح المنازل لإشعال الشموع، يرافقها دق أجراس الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه، جنوب شرقي المحافظة، وسيتم إشعال شعلة بارك نوروز من قِبَل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك سيارات الشرطة في الاحتفالات؛ حيث ستجول الشوارع وتطلق صفارات الإنذار إضافة إلى إعداد أغنية خاصة بهذه المناسبة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد 1539؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 82 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1009.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:25 AM

محافظة عراقية تستعد للاحتفال بالانتصار على كورونا

إطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق تزامنًا مع إشعال الشموع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم محافظة دهوك العراقية، مراسم احتفالية بـ"الانتصار" على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد اقتراب خلوّها من الإصابات بشكل كامل.

ومنذ تفشي الفيروس، سجلت "دهوك" الواقعة في إقليم كردستان شمال البلاد، الذي يتمتع بحكم فيدرالي، 15 حالة تماثل منها 12 للشفاء.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، ستقيم المحافظة "مراسم الانتصار" عند الساعة العاشرة ليلًا من مساء الأربعاء المقبل.

المراسم ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق تزامنًا مع وقوف السكان على شرفات وأسطح المنازل لإشعال الشموع، يرافقها دق أجراس الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه، جنوب شرقي المحافظة، وسيتم إشعال شعلة بارك نوروز من قِبَل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك سيارات الشرطة في الاحتفالات؛ حيث ستجول الشوارع وتطلق صفارات الإنذار إضافة إلى إعداد أغنية خاصة بهذه المناسبة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد 1539؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 82 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1009.

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