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"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الإرهابي في محيط مطار كابول

"العثيمين" قدم التعازي لأسر الضحايا راجياً الشفاء العاجل للجرحى

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات التفجير الإرهابي البشع، الذي وقع اليوم في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن ضمنهم مدنيون وأطفال.

وقدَّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة الموقفَ المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مشددةً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته.

منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الإرهابي في محيط مطار كابول
سبق

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات التفجير الإرهابي البشع، الذي وقع اليوم في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن ضمنهم مدنيون وأطفال.

وقدَّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة الموقفَ المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مشددةً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:24 AM

"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الإرهابي في محيط مطار كابول

"العثيمين" قدم التعازي لأسر الضحايا راجياً الشفاء العاجل للجرحى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات التفجير الإرهابي البشع، الذي وقع اليوم في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن ضمنهم مدنيون وأطفال.

وقدَّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة الموقفَ المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مشددةً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته.

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