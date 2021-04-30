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شرطة الرياض تطيح بشخص أطلق النار على أحد المنازل

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته.

وقال "الكريديس": تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بشخص أطلق النار على أحد المنازل
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته.

وقال "الكريديس": تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
03:22 PM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:39 AM

شرطة الرياض تطيح بشخص أطلق النار على أحد المنازل

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
7,309

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته.

وقال "الكريديس": تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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