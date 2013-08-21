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"التحالف" يقضي على خبير إيراني و9 قادة حوثيين في مأرب

"الإرياني" طالَبَ المجتمع الدولي بموقف حازم ضد تدخل طهران في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم (السبت)، مقتل خبير إيراني في غارة جوية شنها التحالف العربي على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة مأرب.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر"، أن الخبير الإيراني المدعو حيدر سيرجان، وتسعة أشخاص آخرين، ينتحلون رتبة عقيد، منهم المدعوان، موسى القحازي، وأحمد السحاري، قتلوا في الغارة التي نُفذت في جبهة مديرية صرواح في مأرب.

ولفت "الإرياني" إلى أن مقتل "سيرجان" يكشف حجم ومستوى الانخراط الإيراني ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن.

وطالَبَ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.

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"التحالف" يقضي على خبير إيراني و9 قادة حوثيين في مأرب
سبق

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم (السبت)، مقتل خبير إيراني في غارة جوية شنها التحالف العربي على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة مأرب.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر"، أن الخبير الإيراني المدعو حيدر سيرجان، وتسعة أشخاص آخرين، ينتحلون رتبة عقيد، منهم المدعوان، موسى القحازي، وأحمد السحاري، قتلوا في الغارة التي نُفذت في جبهة مديرية صرواح في مأرب.

ولفت "الإرياني" إلى أن مقتل "سيرجان" يكشف حجم ومستوى الانخراط الإيراني ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن.

وطالَبَ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:35 PM

"التحالف" يقضي على خبير إيراني و9 قادة حوثيين في مأرب

"الإرياني" طالَبَ المجتمع الدولي بموقف حازم ضد تدخل طهران في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم (السبت)، مقتل خبير إيراني في غارة جوية شنها التحالف العربي على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة مأرب.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر"، أن الخبير الإيراني المدعو حيدر سيرجان، وتسعة أشخاص آخرين، ينتحلون رتبة عقيد، منهم المدعوان، موسى القحازي، وأحمد السحاري، قتلوا في الغارة التي نُفذت في جبهة مديرية صرواح في مأرب.

ولفت "الإرياني" إلى أن مقتل "سيرجان" يكشف حجم ومستوى الانخراط الإيراني ودورها المزعزع لأمن واستقرار اليمن.

وطالَبَ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.

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