النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى" تزور رئاسة أمن الدولة .. و"اليامي": شفافية ووضوح

زارت سجن المباحث العامة في الحائر والمستشفى واستمعت إلى عدد من الموقوفين

قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، بناءً على دعوة من رئاسة أمن الدولة.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعددًا من المسؤولين.

وأكد، خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تبذلها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.

وأعرب "اليامي" عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر، شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية.

واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.

وقام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.

وشارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.

لجنة حقوق الإنسان مجلس الشورى رئاسة أمن الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى" تزور رئاسة أمن الدولة .. و"اليامي": شفافية ووضوح
سبق

قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، بناءً على دعوة من رئاسة أمن الدولة.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعددًا من المسؤولين.

وأكد، خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تبذلها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.

وأعرب "اليامي" عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر، شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية.

واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.

وقام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.

وشارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
03:04 PM

لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى" تزور رئاسة أمن الدولة .. و"اليامي": شفافية ووضوح

زارت سجن المباحث العامة في الحائر والمستشفى واستمعت إلى عدد من الموقوفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,190

قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، بناءً على دعوة من رئاسة أمن الدولة.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعددًا من المسؤولين.

وأكد، خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تبذلها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.

وأعرب "اليامي" عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر، شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية.

واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.

وقام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.

وشارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة