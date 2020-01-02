لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى" تزور رئاسة أمن الدولة .. و"اليامي": شفافية ووضوح

قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، بناءً على دعوة من رئاسة أمن الدولة. والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعددًا من المسؤولين. وأكد، خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان. ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تبذلها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع. وأعرب "اليامي" عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها. وقامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر، شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية. واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة. واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم. وقام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب. وشارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.

لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى" تزور رئاسة أمن الدولة .. و"اليامي": شفافية ووضوح وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-02 قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، بناءً على دعوة من رئاسة أمن الدولة.



والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعددًا من المسؤولين.



وأكد، خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.



ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تبذلها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.



وأعرب "اليامي" عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.



وقامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر، شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية.



واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.



واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.



وقام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.



وشارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 03:04 PM

لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى" تزور رئاسة أمن الدولة .. و"اليامي": شفافية ووضوح زارت سجن المباحث العامة في الحائر والمستشفى واستمعت إلى عدد من الموقوفين





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قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، بناءً على دعوة من رئاسة أمن الدولة.



والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعددًا من المسؤولين.



وأكد، خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.



ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تبذلها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.



وأعرب "اليامي" عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.



وقامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر، شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية.



واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.



واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.



وقام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.



وشارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.