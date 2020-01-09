"الصحة" تطلق حملة "امش 30" في جميع مناطق ومحافظات المملكة

لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي ورفع معدل الممارسين

تطلق وزارة الصحة في الـ11 من شهر يناير الحالي، حملة توعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك تحت شعار#امش 30، وتهدف "الصحة "من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من 500 ألف شخص يعاني من الأمراض المزمنة.

وتتضمن المبادرة مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتطبيق حساب عدد الخطوات، وإقامة فعالية "السعودية تمشي" في اليوم الوطني للمشي الذي يصادف 5 مارس 2020م، بجميع مناطق المملكة.

وسيقام على هامش هذه الحملة عدد من الفعاليات المصاحبة المتزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، وتستمر لمدة 4 شهر؛ من أبرزها مسابقة تحدي المشي، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يوميًّا)، ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل شهري وفي نهاية المسابقة.. ويتم الاشتراك في المسابقة عن طريق تحميل التطبيق والتسجيل فيه، بالإضافة إلى المشي اليومي 8000 خطوة فأكثر، والاستمرارية في المشي اليومي، وسيتم السحب كل شهر لاختيار 50 مشاركًا ممن حققوا 8000 خطوة وأكثر يوميًّا.

وتقام فعالية اليوم الوطني للمشي "السعودية تمشي" بتاريخ 5 مارس 2020م وهو يوم وطني لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، ويأتي هذا اليوم ليواكب تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها "وزارة الصحة " للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

يُذكر أن المشي يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، والحد من القلق أو الاكتئاب، وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي، وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة (مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني).