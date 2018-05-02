أمانة نجران: انهيار جزء من الكوبري سببه الأمطار.. والمقاول لم يقصر

رداً على الاتهامات الموجهة لها بسوء تنفيذ مشروع درء السيول

أفادت أمانة نجران بأن انهيار التربة في جزء من كوبري تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير نايف راجع إلى هطول الأمطار مؤخراً؛ مشيرة إلى أن ض الجسم الإنشائي للكوبري لم يتأثر .

ورداً على ما أثير حول أن السبب في الانهيار يتعلق بتنفيذ مشروع درء أخطار السيول التابع للأمانة وأن المشروع لا ينفذ بحسب المواصفات، قالت أمانة نجران: نأسف لتوجيه هذا الاتهام ونؤكد أن جميع مشاريعنا تنفذ حسب الشروط والمواصفات الفنية بكل حزم ودقة مع إزالة غير المطابق للمواصفات.

وأضافت: فيما يخص تنفيذ مشروع درء أخطار السيول فإن التنفيذ يتم من خلال شارع الخدمة الموازي للكوبري والذي أبعاده متفاوتة من مكان لآخر كون عرض الشارع لبعض الأماكن لا يتجاوز 10 م وحيث تم التنسيق والاجتماع بين المختصين من الأمانة وفرع وزارة النقل لبحث الإتفاق على آلية التنفيذ ؛ وأعد محضر مشترك بذلك في تاريخ 18/01/1439هـ المتضمن أن يبعد مسار المشروع من جسم الكبرى مسافة 5.5 م في المواقع التي تسمح بذلك.

وأردفت الأمانة: أما المواقع الضيقة والحرجة فيتم التنفيذ حسب الطبيعة على أن يتم الحفر مسافة 25 م وبعد الانتهاء يتم الردم ويبدأ الحفر بالمسافة التالية بشكل متتال وهذا ما تم مع المختصين في فرع وزارة النقل .

وتابعت بالقول: ورد إلينا خطاب فرع وزارة النقل بتاريخ 20/05/1439هـ يفيد بعدم التزام مقاول الأمانة بشروط الرخصة وأبعاد الحفر عن جسم الجسر ؛ وتم الرد عليهم بتاريخ 6/6/1439هـ المتضمن التأكيد على التزام المقاول بما جاء بالمحضر المشترك للأعمال الجاري تنفيذها .