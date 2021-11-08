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الصخور تؤجل افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم"

من المقرر أن تتم الاستفادة منه وافتتاحه بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة

عزا مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أسباب تأخر افتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة "النوارية- المعيصم" والذي كان مقرراً له خلال الأسبوعين الماضيين؛ إلى أعمال تأمين الموقع من الصخور التي تشكل خطورة على حركة السيارات.

وأكد أن أعمال تثبيت الصخور جارٍ العمل عليه حالياً قبل فتح الطريق لسلامة سالكيه.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد وجه مطلع الشهر الماضي بسرعة إنهاء مشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم خلال أسبوعين.

وجاء توجيه الأمين مع المقاول المنفذ بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تثبيت الصخور الواقعة على جنباته؛ لتنتهي بذلك معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.

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الصخور تؤجل افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم"
سبق

عزا مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أسباب تأخر افتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة "النوارية- المعيصم" والذي كان مقرراً له خلال الأسبوعين الماضيين؛ إلى أعمال تأمين الموقع من الصخور التي تشكل خطورة على حركة السيارات.

وأكد أن أعمال تثبيت الصخور جارٍ العمل عليه حالياً قبل فتح الطريق لسلامة سالكيه.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد وجه مطلع الشهر الماضي بسرعة إنهاء مشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم خلال أسبوعين.

وجاء توجيه الأمين مع المقاول المنفذ بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تثبيت الصخور الواقعة على جنباته؛ لتنتهي بذلك معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:38 AM

الصخور تؤجل افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم"

من المقرر أن تتم الاستفادة منه وافتتاحه بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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عزا مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أسباب تأخر افتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة "النوارية- المعيصم" والذي كان مقرراً له خلال الأسبوعين الماضيين؛ إلى أعمال تأمين الموقع من الصخور التي تشكل خطورة على حركة السيارات.

وأكد أن أعمال تثبيت الصخور جارٍ العمل عليه حالياً قبل فتح الطريق لسلامة سالكيه.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد وجه مطلع الشهر الماضي بسرعة إنهاء مشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم خلال أسبوعين.

وجاء توجيه الأمين مع المقاول المنفذ بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تثبيت الصخور الواقعة على جنباته؛ لتنتهي بذلك معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.

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