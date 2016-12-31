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حالة تستمر حتى 8 مساء.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

قالت: تصحب بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية على فيفا

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة فيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 8 مساء.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة فيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
01:41 PM

حالة تستمر حتى 8 مساء.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

قالت: تصحب بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية على فيفا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة فيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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