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ثورة "الهولميوم" ببريدة.. إزالة البروستات وخروج المريض بعد ساعات

تقنية طبية أجريت بالمستشفى التخصصي.."كفاءات سعودية ومزايا متنوعة"

امتداداً لإنجازات الكفاءات السعودية في ميدان طب المسالك، نجح استشاري المسالك البولية الدكتور مهند بن عبدالله الحربي، في إزالة البروستات لمريض بتقنية الهولميوم ليزر، وذاك في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وتعد هذه التقنية ثورة وتطورًا طبيًا جديدًا يفتح آفاقًا مثالية وآمنة لمرضى تضخم البروستات لإجراء هذه العملية لتصنّف كعمليات اليوم الواحد؛ لقلّة النزيف، وقد غادر المريض المستشفى بعد ساعات قليلة دون أية مضاعفات، ومن محاسن هذه الثورة في جراحة المسالك هو عدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، كما تعتبر الخيار الأمثل للمرضى الذين يستعملون الأدوية المسيلة للدم.

وقال "الحربي": "هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج تضخم البروستات الحميد بدون فتح جراحي".

وأضاف: من مميزات استئصال البروستات عن طريق الليزر باستخدام الهولميوم مقارنة بالطرق الأخرى: قلة النزيف، وعدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، مقدماً شكره للفريق الطبي المساعد وإدارة المستشفى لتبني هذه العمليات وتسخير الجديد في عالم الطب لصالح المرضى.

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ثورة "الهولميوم" ببريدة.. إزالة البروستات وخروج المريض بعد ساعات
سبق

امتداداً لإنجازات الكفاءات السعودية في ميدان طب المسالك، نجح استشاري المسالك البولية الدكتور مهند بن عبدالله الحربي، في إزالة البروستات لمريض بتقنية الهولميوم ليزر، وذاك في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وتعد هذه التقنية ثورة وتطورًا طبيًا جديدًا يفتح آفاقًا مثالية وآمنة لمرضى تضخم البروستات لإجراء هذه العملية لتصنّف كعمليات اليوم الواحد؛ لقلّة النزيف، وقد غادر المريض المستشفى بعد ساعات قليلة دون أية مضاعفات، ومن محاسن هذه الثورة في جراحة المسالك هو عدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، كما تعتبر الخيار الأمثل للمرضى الذين يستعملون الأدوية المسيلة للدم.

وقال "الحربي": "هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج تضخم البروستات الحميد بدون فتح جراحي".

وأضاف: من مميزات استئصال البروستات عن طريق الليزر باستخدام الهولميوم مقارنة بالطرق الأخرى: قلة النزيف، وعدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، مقدماً شكره للفريق الطبي المساعد وإدارة المستشفى لتبني هذه العمليات وتسخير الجديد في عالم الطب لصالح المرضى.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:55 PM

ثورة "الهولميوم" ببريدة.. إزالة البروستات وخروج المريض بعد ساعات

تقنية طبية أجريت بالمستشفى التخصصي.."كفاءات سعودية ومزايا متنوعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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امتداداً لإنجازات الكفاءات السعودية في ميدان طب المسالك، نجح استشاري المسالك البولية الدكتور مهند بن عبدالله الحربي، في إزالة البروستات لمريض بتقنية الهولميوم ليزر، وذاك في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وتعد هذه التقنية ثورة وتطورًا طبيًا جديدًا يفتح آفاقًا مثالية وآمنة لمرضى تضخم البروستات لإجراء هذه العملية لتصنّف كعمليات اليوم الواحد؛ لقلّة النزيف، وقد غادر المريض المستشفى بعد ساعات قليلة دون أية مضاعفات، ومن محاسن هذه الثورة في جراحة المسالك هو عدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، كما تعتبر الخيار الأمثل للمرضى الذين يستعملون الأدوية المسيلة للدم.

وقال "الحربي": "هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج تضخم البروستات الحميد بدون فتح جراحي".

وأضاف: من مميزات استئصال البروستات عن طريق الليزر باستخدام الهولميوم مقارنة بالطرق الأخرى: قلة النزيف، وعدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، مقدماً شكره للفريق الطبي المساعد وإدارة المستشفى لتبني هذه العمليات وتسخير الجديد في عالم الطب لصالح المرضى.

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