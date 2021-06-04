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"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و2035 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 579.009 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1691 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 558.584 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و2035 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 579.009 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1691 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 558.584 حالة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:42 PM

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و2035 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 579.009 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1691 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 558.584 حالة.

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