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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

في نسختها الثانية .. وبمشاركة  100 لاعبة

تنطلق غدًا، منافسات بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق،التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 7 من نوفمبر الجاري.


وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتنافسن للحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة التي تصل إلى مليون دولار، من أبرزهن اللاعبة الإنجليزية أنابيل ديموك، والسويدية آنا نوردكفيست، والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية جورجيا هال، إلى جانب حاملة لقب البطولة السابقة الدنماركية اميلي كريستين بيدرسن، والنيوزيلندية ليديا كو، والمغربية مها الحديوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف
سبق

تنطلق غدًا، منافسات بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق،التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 7 من نوفمبر الجاري.


وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتنافسن للحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة التي تصل إلى مليون دولار، من أبرزهن اللاعبة الإنجليزية أنابيل ديموك، والسويدية آنا نوردكفيست، والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية جورجيا هال، إلى جانب حاملة لقب البطولة السابقة الدنماركية اميلي كريستين بيدرسن، والنيوزيلندية ليديا كو، والمغربية مها الحديوي.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
10:51 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:33 PM

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

في نسختها الثانية .. وبمشاركة  100 لاعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تنطلق غدًا، منافسات بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق،التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 7 من نوفمبر الجاري.


وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتنافسن للحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة التي تصل إلى مليون دولار، من أبرزهن اللاعبة الإنجليزية أنابيل ديموك، والسويدية آنا نوردكفيست، والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية جورجيا هال، إلى جانب حاملة لقب البطولة السابقة الدنماركية اميلي كريستين بيدرسن، والنيوزيلندية ليديا كو، والمغربية مها الحديوي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
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2.5 مليار ..

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